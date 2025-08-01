Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 2025 En düşük ve en yüksek konut kredisi

İlk veya ikinci evini alacak olanlar bankaların konut kredisi faiz oranlarına yoğunlaştı. Özellikle Merkez Bankası indirimi ardından konut kredilerinde de büyük bir beklenti oluştu. Ev alıcıları da kamu ve özel bankaların kredi kampanyalarında vade sayısı, taksit tutarı, kredi miktarı ve toplam geri ödeme tutarı gibi detayları tek tek araştırıyor. İşte, güncel konut kredisi kampanyaları...

Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama aracına göre 1 milyon TL konut kredisi, 120 ay vade oranına yüzde 3,19 faiz oranı yansıyor. Aylık taksit tutarı 32.654,09 TL oluyor.

1 milyon TL kredi tutarı, 120 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,99 oluyor. Aylık ödeme 30.797,66 TL ve toplam geri ödeme ise 3.695.715,96 TL'ye denk geliyor.

1 milyon TL kredi tutarı, 120 ay vadeye karşılık, yüzde 3,04 oranında aylık faizle toplam geri ödeme 3.751.147,53 TL oluyor. Kredinin aylık taksidi ise 31.259,57 TL.

1 milyon TL konut kredisi, 120 ay vadeye, yüzde 2,79 faiz işliyor. Kredinin aylık ödemesi 28.966,07 TL ve toplam geri ödemesi ise 3.475.928,40 TL'dir.

1 milyon TL değerindeki ekspertiz değerine sahip ev için 900 bin kredi, 120 ay vade ve yüzde 2,99 faiz oranı veriyor. Kredinin aylık taksiti 27.717,90 TL'dir.

1 milyon TL kredi, 120 ay vade için yüzde 2,95 faiz oranı veriyor. Kredinin aylık taksidi 34.555,72 TL'dir. Toplam geri ödemesi ise 4 milyon 146 bin 686 TL'ye denk geliyor.

1 milyon TL konut kredisi, 120 ay vadeye yüzde 3,1 oranında faiz işliyor. Aylık taksit ödemesi ise 31.815 TL'dir.

Bankadan talep edilen 1 milyon TL kredi, 120 ay vade oranına yüzde 2,99 değerinde faiz veriyor. Aylık taksit ödemesi ise 30 bin 825,33 TL.

1 milyon TL kredi, 120 ay vade ve yüzde 3,54 faiz oranı. Toplam geri ödeme 4 milyon 314 bin 362 TL iken aylık taksit ise 35.953,04 TL'dir.

1 milyon TL konut kredisi, 120 ay vade ve yüzde 2,85 faiz oranı. Aylık taksit 29.512,73 TL.