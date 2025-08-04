MEB.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Meb resmi sitesine erişim sorunu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklandığı gün Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinde yoğunluk yaşandı. Öğrenci ve velilerin aynı anda sonuçlara ulaşmak istemesi nedeniyle sistemde aşırı trafik oluştu.



Bu durum, bazı kullanıcıların siteye erişememesine ve "Şu anda servis sunulamıyor, daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşmasına yol açtı.



SERVİS SUNULAMIYOR HATASI



"Servis sunulamıyor" hatası (özellikle "Şu anda servis sunulamıyor, daha sonra tekrar deneyiniz" mesajı), genellikle bir web sunucusunun geçici olarak isteklere yanıt veremediğini belirtir. Bu hata, arka planda çalışan sistemin geçici olarak durması ya da yavaşlaması nedeniyle kullanıcıya ulaştırılamayan bir sistem cevabıdır.

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