Haber Tarihi: 04 Ağustos 2025 15:20 -
Güncelleme Tarihi:
04 Ağustos 2025 15:20
MEB.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Meb resmi sitesine erişim sorunu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi meb.gov.tr erişim sorunlarıyla gündeme geldi. LGS tercih sonuçlarına ulaşmak isteyen binlerce öğrenci ve veli siteye aynı anda giriş yapınca, sistem yoğun talebi karşılayamadı. Kullanıcılar, sayfaya erişmeye çalıştıklarında "Şu anda servis sunulamıyor, daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaştı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklandığı gün Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinde yoğunluk yaşandı. Öğrenci ve velilerin aynı anda sonuçlara ulaşmak istemesi nedeniyle sistemde aşırı trafik oluştu.
Bu durum, bazı kullanıcıların siteye erişememesine ve "Şu anda servis sunulamıyor, daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşmasına yol açtı.
SERVİS SUNULAMIYOR HATASI
"Servis sunulamıyor" hatası (özellikle "Şu anda servis sunulamıyor, daha sonra tekrar deneyiniz" mesajı), genellikle bir web sunucusunun geçici olarak isteklere yanıt veremediğini belirtir. Bu hata, arka planda çalışan sistemin geçici olarak durması ya da yavaşlaması nedeniyle kullanıcıya ulaştırılamayan bir sistem cevabıdır.
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