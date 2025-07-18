KYK başvuru tarihi ne zaman? 2025-2026 KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

2025 YKS sonucunda üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinden birine yerleşebilen gençler, okullarının olduğu bölgedeki KYK yurtlarına yerleşmek için başvuru yapacak. Her sene eğitim dönemi başlamadan alınan başvurular için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Süreç genellikle yerleştirmelerin hemen akabinde duyuruluyor. İşte, KYK yurt başvuru detayları...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2025-2026 yılı yurt başvuruları için tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. Başvurular her sene YKS tercih dönemi ardından gerçekleşen yerleştirme işlemi sonrasında başlıyor.

2025 YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılmıştı. KYK yurt başvuruları da 20 Ağustos Salı günü başlamış ve 24 Ağustos günü son bulmuştu. 2024 KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinde açıklandı.

KYK 2024-2025 dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Ekim'de başlamış ve 13 Ekim'de bitmişti.

Yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.