05 Ağustos
Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
20:00
05 Ağustos
Malmö FF-Kopenhag
20:00
05 Ağustos
Dynamo Kiev-Pafos FC
21:00
05 Ağustos
KF Shkendija-Qarabag FK
21:00
05 Ağustos
Rangers-Viktoria Plzen
21:45
05 Ağustos
Klaksvik-Neman Grodno
21:45
05 Ağustos
Accrington Stanley-Oldham Athletic
21:45
05 Ağustos
Leverkusen-Pisa
2-034'
05 Ağustos
Empoli-Sassuolo
0-00'
05 Ağustos
N. Forest-Fiorentina
21:45
05 Ağustos
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala-Resovia
19:00

Spezia'dan Beşiktaş'a Esposito yanıtı!

Spezia Sportif Direktörü Stefano Melissano, Salvatore Esposito için Beşiktaş'tan bir girişim olduğunu doğruladı ve oyuncunun durumuna dair açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Ağustos 2025 18:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Spezia'dan Beşiktaş'a Esposito yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie B ekiplerinden Spezia'nın sportif direktörü Stefano Melissano, düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş ve Salvatore Esposito'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TAN BİR GİRİŞİM OLDU"

Basın toplantısında Esposito hakkında yöneltilen soruya yanıt veren Melissano, "Kulüp olarak oyuncularımıza en iyi çalışma ortamını sunuyoruz. Salvatore Esposito için Beşiktaş'tan bir girişim oldu. Ancak ne oyuncu ne de kulüp tarafında anlaşma sağlanamadı. Bugün itibarıyla hala Spezia oyuncusu ve burada kalmaktan memnun," dedi.



Melissano, 2000 doğumlu orta saha oyuncusu için şu an somut bir gelişme olmadığını vurguladı. Salvatore Esposito, geçtiğimiz sezon Spezia formasıyla 30'dan fazla maça çıkarak orta sahada önemli bir rol üstlenmişti.

SPEZIA KARNESİ

Spezia kariyerinde 93 resmi maça çıkan Esposito 9 gol ve 15 asist ile takımına katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.