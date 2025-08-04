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Jens Cajuste, Ipswich'e dönüyor!

Ipswich Town, Jens Cajuste için Napoli ile 1.3 milyon Euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu içeren bir anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin Premier Lig'e yükselmesi durumunda bu opsiyon devreye girecek

calendar 04 Ağustos 2025 21:27 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 21:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jens Cajuste, Ipswich'e dönüyor!
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Yaz transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Napoli'nin oyuncusu Jens Cajuste'nin yeni durağı belli oluyor.

ANLAŞMA TAMAM

Football Italia'nın haberine göre; Ipswich Town, Jens Cajuste için Napoli ile 1.3 milyon Euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu içeren bir anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin Premier Lig'e yükselmesi durumunda bu opsiyon devreye girecek

TEK İSTEYEN IPSWICH TOWN'DU

İsveçli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçirmişti. Suudi Arabistan'dan ve Avrupa kulüplerinin oyuncuyla ilgilendiğine yönelik haberler çıkmış olmasına rağmen, oyuncuyu isteyen tek kulüp Ipswich Town olmuştu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın da Cajuste ile ilgilendiğine dair haberler basında yer almıştı.

Napoli, 24 yaşındaki futbolcuyu 2023 yazında Stade Reims'ten 11,5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Cajuste, İtalyan ekibinde 35 resmi maça çıktı ve bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı.

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