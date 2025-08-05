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Manisa FK'ya Bodrum FK'dan stoper

Manisa FK, Bodrum FK forması giyen 32 yaşındaki Fransız stoper Christopher Herelle'yi transfer etti.

calendar 05 Ağustos 2025 16:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK'ya Bodrum FK'dan stoper
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TFF 1'inci Lig'de yeni sezonun ilk haftasında cuma günü Ümraniyespor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü, Bodrum FK forması giyen Fransız stoper Christopher Herelle'yi kadrosuna kattı.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon ülkesinin Metz takımından geldiği Bodrum'da Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma giydi.

Manisa ekibi dış transferde şimdiye kadar Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye ile anlaşma sağlamıştı. Öte yandan Manisa'dan ayrılan Mustafa Muhammed Özbay ise Yozgat Belediyesi Bozokspor'a transfer oldu.
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