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Amed Sportif Faaliyetler, Nicolas N'Koulou ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 35 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Nicolas N'Koulou ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, N'Koulou'ya emekleri için teşekkür etti.

calendar 05 Ağustos 2025 20:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amed Sportif Faaliyetler, Nicolas N'Koulou ile yollarını ayırdı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, oyuncusu Nicolas N'Koulou ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı terleten Nicolas N'Koulou ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Amedspor'a verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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