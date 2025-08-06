Benfica kararsız, Fenerbahçe ısrarcı: Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferini gerçekleştirmesi için Portekiz'e giden yönetici Hakan Safi, özel jetle birlikte İstanbul'a döndü.
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica yöneticileri ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylemesine rağmen, Portekiz ekibi henüz net bir karar vermedi ve sarı-lacivertlilerden süre talep edildi.
BENFICA İÇİN KRİTİK DÖNEM
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Nice'i geçmeleri halinde Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin galibiyle karşılacak Benfica, gruplara kalmak istediği için transfer yapmadan Kerem Aktürkoğlu'nu bırakmaya sıcak bakmadı.
Ayrıca başkanlık seçimi yaşayacak Benfica'da mevcut başkan Rui Costa, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamaları halinde gelecek tepkileri düşündüğü için henüz Kerem Aktürkoğlu'nun gidişine onay vermedi.
FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇMEYECEK
Öte yandan Fenerbahçeli yetkililer, İstanbul'a dönmesine rağmen Jose Mourinho'nun "Mutlaka alınsın" raporu verdiği Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için görüşmelere devam edecek.
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica yöneticileri ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylemesine rağmen, Portekiz ekibi henüz net bir karar vermedi ve sarı-lacivertlilerden süre talep edildi.
BENFICA İÇİN KRİTİK DÖNEM
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Nice'i geçmeleri halinde Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin galibiyle karşılacak Benfica, gruplara kalmak istediği için transfer yapmadan Kerem Aktürkoğlu'nu bırakmaya sıcak bakmadı.
Ayrıca başkanlık seçimi yaşayacak Benfica'da mevcut başkan Rui Costa, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamaları halinde gelecek tepkileri düşündüğü için henüz Kerem Aktürkoğlu'nun gidişine onay vermedi.
FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇMEYECEK
Öte yandan Fenerbahçeli yetkililer, İstanbul'a dönmesine rağmen Jose Mourinho'nun "Mutlaka alınsın" raporu verdiği Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için görüşmelere devam edecek.