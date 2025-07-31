LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB

2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, güzel bir lisede okuma hayaliyle tercihlerini tamamlayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okullara yerleştiği belli olacak. Bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise LGS 1. nakil tercih başvuruları süreci başlayacak. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimi sonrasında tercih sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2025 LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.



Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek.

LGS puanına göre 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan fakat bir liseye yerleşemeyen adaylar, 1. nakil tercih başvurularını 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular e-Okul sistemi üzerinden alınacak. 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

İlk nakil döneminden sonra yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik olarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuru kabul edecek. Bu kapsamda hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için yeni bir şans doğacak.

22 Ağustos 2025 Cuma günü, komisyonlar tarafından yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirildiği ilan edilecek.