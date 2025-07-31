Haber Tarihi: 31 Temmuz 2025 11:14 -
Güncelleme Tarihi:
31 Temmuz 2025 11:14
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları tarihi, 2025 LGS tercih tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. İyi ve donanımlı bir lisede okuyabilmek için LGS tercihlerini tamamlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak tercih sonuçları duyurusunu bekliyor. MEB'in yayımladığı 2025 LGS yerleştirme takvimi sonrasında tercih sonuçları için tarih belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, güzel bir lisede okuma hayaliyle tercihlerini tamamlayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okullara yerleştiği belli olacak. Bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise LGS 1. nakil tercih başvuruları süreci başlayacak. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimi sonrasında tercih sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; 2025 LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.
2025 LGS 1. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek.
LGS puanına göre 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan fakat bir liseye yerleşemeyen adaylar, 1. nakil tercih başvurularını 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular e-Okul sistemi üzerinden alınacak. 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.
2025 LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
İlk nakil döneminden sonra yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik olarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuru kabul edecek. Bu kapsamda hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için yeni bir şans doğacak.
22 Ağustos 2025 Cuma günü, komisyonlar tarafından yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirildiği ilan edilecek.
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