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19:00

Trabzonspor-Kocaelispor maçının biletleri yarın satışa sunulacak

Trabzonspor'un Kocaelispor ile 11 Ağustos Pazartesi günü oynayacağı Süper Lig 1. hafta maçının biletleri yarın saat 13.00'te satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 400 TL ile 5.750 TL arasında değişiyor.

calendar 05 Ağustos 2025 23:16
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor-Kocaelispor maçının biletleri yarın satışa sunulacak
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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor arasında 11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları VIP Platinum- B için 5 bin 750, VIP Platinum- A/C için 4 bin 500, VIP Gold için 3 bin 500, VIP Silver için 2 bin 500, batı tribün için 900, doğu tribün için 700, Mattia Ahmet Minguzzi tribünü için 600, güney-kuzey kale arkası için 400, misafir tribün için ise 500 lira olarak belirlendi.

Biletlerin yarın saat 13.00'te satışa sunulacağı kaydedildi.

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