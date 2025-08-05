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'Serbest kalan' Thomas Partey'in yeni durağı Villarreal!

Arsenal'den ayrılarak bonservisini eline alan Thomas Partey, Villarreal ile anlaşma sağladı.

calendar 05 Ağustos 2025 14:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
'Serbest kalan' Thomas Partey'in yeni durağı Villarreal!
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İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arsenal'den ayrılarak bonservisini eline alan Thomas Partey, Villarreal ile anlaşma sağladı.

SERBEST BIRAKILDI

Futbol dünyasında gündem olan tecavüz suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Thomas Partey, kefaletle serbest bırakıldı.

3 BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI

Thomas Partey'in transfer döneminde Süper Lig'e gelebileceği konuşuluyordu.

Ganalı oyunncunun adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçmişti

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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