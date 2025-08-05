'Serbest kalan' Thomas Partey'in yeni durağı Villarreal!

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arsenal'den ayrılarak bonservisini eline alan Thomas Partey, Villarreal ile anlaşma sağladı.



SERBEST BIRAKILDI



Futbol dünyasında gündem olan tecavüz suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Thomas Partey, kefaletle serbest bırakıldı.



3 BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI



Thomas Partey'in transfer döneminde Süper Lig'e gelebileceği konuşuluyordu.



Ganalı oyunncunun adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçmişti



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.



