24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
0-154'
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
1-054'
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
1-171'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Çağdaş Atan: "Kadroda rotasyonumuz çok az"

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor beraberliği sonrası konuştu.

calendar 24 Kasım 2025 23:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çağdaş Atan: 'Kadroda rotasyonumuz çok az'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise baskı kurmaya çalıştıkları son dakikalarda tedirginlik ve sorumluluktan kaçma hissiyatını çok net gördüğünü söyledi.

Uzun süredir içeride kazanamama ve kaybetme baskısının oyuncuları geriye ittiğini anlatan Atan, "İkinci yarıda pozisyon üretme anlamında zorlandık. İlk kırk beş dakika bence iyi oynadık. İyi presler yaptık, çok fazla duran top kullandık, iyi hücumlar yaptık. Ama dediğim gibi kanat oyuncusu rotasyonunda elimiz çok dar." diye konuştu.

Atan, ilk yarıda iyi işler yaptıklarını, maç kazanmaya ve özgüvene ihtiyaçlarının olduğunu, devre arasında rotasyonda dar oldukları bölgeleri güçlendirip daha iyi bir performans sergileyeceklerini dile getirdi.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.