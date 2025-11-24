Çağdaş Atan: 'Kadroda rotasyonumuz çok az'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise baskı kurmaya çalıştıkları son dakikalarda tedirginlik ve sorumluluktan kaçma hissiyatını çok net gördüğünü söyledi.Uzun süredir içeride kazanamama ve kaybetme baskısının oyuncuları geriye ittiğini anlatan Atan,diye konuştu.Atan, ilk yarıda iyi işler yaptıklarını, maç kazanmaya ve özgüvene ihtiyaçlarının olduğunu, devre arasında rotasyonda dar oldukları bölgeleri güçlendirip daha iyi bir performans sergileyeceklerini dile getirdi.