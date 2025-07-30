Chicago Bulls'un genç forveti Matas Buzelis, NBA tarihinin en saf skorerlerinden biri olarak kabul edilen Carmelo Anthony için çarpıcı bir övgüde bulundu.
Syracuse ile NCAA şampiyonluğu kazanan, 10 kez All-Star seçilen, 6 kez All-NBA takımında yer alan, NBA'in 75. Yıldönümü Takımı'na giren ve 3 kez Olimpiyat altını kazanan Anthony, 2025 yılında hem bireysel oyuncu olarak hem de 2008 ABD Olimpiyat Takımı ile Naismith Memorial Hall of Fame'e kabul edildi.
"The Deep 3 Podcast"te konuşan Buzelis, Anthony hakkında şunları söyledi:
"Carmelo Anthony tarihin en büyük skoreri... İnsanlar onu savunmanın ne kadar zor olduğunu gerçekten idrak edemiyor."
Anthony ise daha önce Buzelis için "O çocuk harika. Draftta ilk sıradan seçilebilirdi. Chicago, Matas ile büyük bir potansiyele sahip." yorumunu yapmıştı.
2024–25 sezonunda çaylak olarak 8.6 sayı ortalaması yakalayan Buzelis, NBA All-Rookie Second Team'e seçildi. Son 10 maçta ise ortalamasını 14.5 sayı ve 5.9 ribaunda yükseltti. Bulls, bu süreçte Play-In Turnuvası'na katıldı ancak Miami Heat'e elendi.
Syracuse ile NCAA şampiyonluğu kazanan, 10 kez All-Star seçilen, 6 kez All-NBA takımında yer alan, NBA'in 75. Yıldönümü Takımı'na giren ve 3 kez Olimpiyat altını kazanan Anthony, 2025 yılında hem bireysel oyuncu olarak hem de 2008 ABD Olimpiyat Takımı ile Naismith Memorial Hall of Fame'e kabul edildi.
"The Deep 3 Podcast"te konuşan Buzelis, Anthony hakkında şunları söyledi:
"Carmelo Anthony tarihin en büyük skoreri... İnsanlar onu savunmanın ne kadar zor olduğunu gerçekten idrak edemiyor."
Anthony ise daha önce Buzelis için "O çocuk harika. Draftta ilk sıradan seçilebilirdi. Chicago, Matas ile büyük bir potansiyele sahip." yorumunu yapmıştı.
2024–25 sezonunda çaylak olarak 8.6 sayı ortalaması yakalayan Buzelis, NBA All-Rookie Second Team'e seçildi. Son 10 maçta ise ortalamasını 14.5 sayı ve 5.9 ribaunda yükseltti. Bulls, bu süreçte Play-In Turnuvası'na katıldı ancak Miami Heat'e elendi.