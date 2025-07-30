30 Temmuz
Qarabag FK-Shelbourne
19:00
30 Temmuz
Malmö FF-RFS
20:00
30 Temmuz
FCSB-KF Shkendija
20:30
30 Temmuz
Ludogorets -Rijeka
20:30
30 Temmuz
Maccabi Tel Aviv-Pafos FC
21:00
30 Temmuz
Ferencvaros-FC Noah
21:00
30 Temmuz
Panathinaikos-Rangers
21:00
30 Temmuz
Breidablik-Lech Poznan
21:30
30 Temmuz
RB Salzburg-Brann
21:45
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
22:00
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
20:30

Buzelis: "Carmelo, NBA tarihinin en büyük skoreri"

Chicago Bulls'un genç forveti Matas Buzelis, NBA tarihinin en saf skorerlerinden biri olarak kabul edilen Carmelo Anthony için çarpıcı bir övgüde bulundu.

calendar 30 Temmuz 2025 12:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Buzelis: 'Carmelo, NBA tarihinin en büyük skoreri'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chicago Bulls'un genç forveti Matas Buzelis, NBA tarihinin en saf skorerlerinden biri olarak kabul edilen Carmelo Anthony için çarpıcı bir övgüde bulundu.

Syracuse ile NCAA şampiyonluğu kazanan, 10 kez All-Star seçilen, 6 kez All-NBA takımında yer alan, NBA'in 75. Yıldönümü Takımı'na giren ve 3 kez Olimpiyat altını kazanan Anthony, 2025 yılında hem bireysel oyuncu olarak hem de 2008 ABD Olimpiyat Takımı ile Naismith Memorial Hall of Fame'e kabul edildi.

"The Deep 3 Podcast"te konuşan Buzelis, Anthony hakkında şunları söyledi:


"Carmelo Anthony tarihin en büyük skoreri... İnsanlar onu savunmanın ne kadar zor olduğunu gerçekten idrak edemiyor."

Anthony ise daha önce Buzelis için "O çocuk harika. Draftta ilk sıradan seçilebilirdi. Chicago, Matas ile büyük bir potansiyele sahip." yorumunu yapmıştı.

2024–25 sezonunda çaylak olarak 8.6 sayı ortalaması yakalayan Buzelis, NBA All-Rookie Second Team'e seçildi. Son 10 maçta ise ortalamasını 14.5 sayı ve 5.9 ribaunda yükseltti. Bulls, bu süreçte Play-In Turnuvası'na katıldı ancak Miami Heat'e elendi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.