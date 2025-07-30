Chicago Bulls'un genç forveti Matas Buzelis, NBA tarihinin en saf skorerlerinden biri olarak kabul edilen Carmelo Anthony için çarpıcı bir övgüde bulundu.Syracuse ile NCAA şampiyonluğu kazanan, 10 kez All-Star seçilen, 6 kez All-NBA takımında yer alan, NBA'in 75. Yıldönümü Takımı'na giren ve 3 kez Olimpiyat altını kazanan Anthony, 2025 yılında hem bireysel oyuncu olarak hem de 2008 ABD Olimpiyat Takımı ile Naismith Memorial Hall of Fame'e kabul edildi."The Deep 3 Podcast"te konuşan Buzelis, Anthony hakkında şunları söyledi:Anthony ise daha önce Buzelis içinyorumunu yapmıştı.2024–25 sezonunda çaylak olarak 8.6 sayı ortalaması yakalayan Buzelis, NBA All-Rookie Second Team'e seçildi. Son 10 maçta ise ortalamasını 14.5 sayı ve 5.9 ribaunda yükseltti. Bulls, bu süreçte Play-In Turnuvası'na katıldı ancak Miami Heat'e elendi.