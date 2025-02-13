Burak Yılmaz'a 2 maç men

PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 2 resmi maçtan men cezası verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz'a 2 maç men
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13 Şubat 2025 22:22
Son güncelleme 13 Şubat 2025 22:40
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören ev sahibi takımın hocası Burak Yılmaz'ın cezası açıklandı.

PFDK, Burak Yılmaz'a ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117 bin TL para cezası verdi.

İŞTE PFDK'NİN AÇIKLAMASI:

"KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü BURAK YILMAZ'ın, 09.02.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir"
 NE OLMUŞTU?

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor'u konuk ettikleri maçın 38. dakikasında top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Yılmaz, gördüğü kartın ardından hakeme itirazlarda bulunmuştu.



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