Chicago Bulls'un, yıldız oyuncusu Zach LaVine için talep ettiği fiyatı önemli ölçüde düşürdüğü iddia edildi.



NBC Sports Chicago muhabiri KC Johnson, Bulls'un LaVine için talep ettiği fiyatı düşürdüğünü bildirdi.



Dinamik bir skorer olan LaVine, performansını ve dolayısıyla takas değerini etkileyen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir sezonla karşı karşıya kalmıştı.



"Her iki tarafın da bu yaz bir şeylerin işe yaraması için motive olduğu hissine kapılıyorum. Bulls'un kötü bir anlaşma yapacağını düşünmüyorum, ancak eskisinden daha fazla olasılığa açık olduklarını hissediyorum.



Daha da önemlisi: Daha önce istedikleri fiyatın ne olduğunu bildirmiştim (All-Star seviyesinde yetenek, ilk tur draft hakkı veya her ikisi de) ve düşüncem bu fiyatın önemli ölçüde düştüğü yönünde.



Bu durumla ilgili baştan beri söylediğim gibi: Bu, miadı dolmuş bir ilişki gibi artık. Her iki taraf da bu noktaya kadar oldukça profesyonel kaldı ve bunun aynı şekilde devam etmesini bekliyorum. Ancak her iki tarafın da bir değişikliğe gitme isteği artmış durumda."



29 yaşındaki LaVine, geçtiğimiz sezon sadece 25 maçta forma giymiş ve 19,5 sayı, 5,2 ribaund, 3,9 asist ortalamaları yakalamıştı.





