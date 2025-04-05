Mamardashvili: "Vinicius ile bahis oynadık"

Valencia'nın kalecisi Giorgi Mamardashvili, Real Madrid maçında Vinicius Junior ile penaltı için 50 euro'ya bahse girdiğini ve bu bahsi kazandığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mamardashvili: 'Vinicius ile bahis oynadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2025 21:57
Valencia kalecisi Giorgi Mamardashvili, Real Madrid ile oynanan maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Valencia'nın deplasmanda 2-1 kazandığı maçta Vinicius'un bir penaltısını kurtaran Mamardashvili, Brezilyalı yıldızla penaltı için 50 euro'ya bahse girdiğini ve kazandığını söyledi.

Gürcü file bekçisi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Vinicius ile konuştuk ve ondan 50 euro kazandım." sözlerini sarf etti.

Bu sözlerinin ardından, "Nasıl?" sorusu yöneltilen Mamardashvili, "Vinicius'a penaltı için bahse girmek isteyip istemediğini sordum ve kabul etti. Penaltıyı kurtardım ve kazandım. Maçtan sonra bana ödeme yapması gerekiyordu ama henüz ödemedi. Önemli bir şey değil." (Gülerek) dedi.

Valencia, Real Madrid deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Santiago Bernabeu'da 17 yıl sonra kazandı. Mamardashvili, takımının bu galibiyetinde önemli rol oynadı. 24 yaşındaki file bekçisi, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamladı ve maçın oyuncusu oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery