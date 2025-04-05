Mamardashvili: 'Vinicius ile bahis oynadık'

Valencia kalecisi Giorgi Mamardashvili, Real Madrid ile oynanan maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Valencia'nın deplasmanda 2-1 kazandığı maçta Vinicius'un bir penaltısını kurtaran Mamardashvili, Brezilyalı yıldızla penaltı için 50 euro'ya bahse girdiğini ve kazandığını söyledi.



Gürcü file bekçisi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Vinicius ile konuştuk ve ondan 50 euro kazandım." sözlerini sarf etti.



Bu sözlerinin ardından, "Nasıl?" sorusu yöneltilen Mamardashvili, "Vinicius'a penaltı için bahse girmek isteyip istemediğini sordum ve kabul etti. Penaltıyı kurtardım ve kazandım. Maçtan sonra bana ödeme yapması gerekiyordu ama henüz ödemedi. Önemli bir şey değil." (Gülerek) dedi.



Valencia, Real Madrid deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Santiago Bernabeu'da 17 yıl sonra kazandı. Mamardashvili, takımının bu galibiyetinde önemli rol oynadı. 24 yaşındaki file bekçisi, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamladı ve maçın oyuncusu oldu.



