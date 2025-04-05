İsmail Kartal'ın takımında büyük şok: Hastalık!

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Estehlal ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İsmail Kartal, "Maç hakkında fazla konuşamıyorum çünkü son 12 gün içinde 25 personelimiz ve 12-13 oyuncumuz hastalandı. Anladığım kadarıyla bu hastalık İran ve çevre bölgelerde yayılmış durumda. Takımdaki tüm oyunculara ellerinden geleni yaptıkları için teşekkür ediyorum. Oyuncuların maça çıkabilmeleri için gece gündüz çalışan doktorlara da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Oyuncuları hayatta tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar." sözlerini sarf etti.



Açıklamalarını sürdüren Kartal, "Her gün antrenmanda 2-3 kişinin hasta olduğunu öğreniyoruz ve onları evlerine gönderiyoruz. Bu sabah uyandığımızda da bunu yaşadık ve 2-3 kişiyi eve gönderdik, onları oynatamadık. Bu durumda çocuklardan daha fazlasını bekleyemezdik. Rakip takımı da tebrik ediyorum." dedi.



