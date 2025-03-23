Bucaspor 1928'den kritik geri dönüş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda Belediye Derincespor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmeyi başardı.



İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, 60'ncı dakikadan sonra açıldı. Emre Erdem, Osman Işıklı ve Doğan Çamlı'nın golleriyle galibiyete uzanan Bucaspor 1928, 6'ncı sıradaki Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la arasındaki puan farkını 4'e indirip umutlandı.



"OYUNCULARIM VAZGEÇMEDİ"



Teknik direktör Engin Dursun, takımın büyük moral kazandığını belirterek, "Biz hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Çok zorlu bir maçı kayıpsız geçti. Geriye düşmesine rağmen oyuncularım inancından ve mücadelesinden vazgeçmedi. Kalan maçlarda da elimizden gelen mücadeleyi en iyi şekilde sahaya yansıtacağız" dedi.