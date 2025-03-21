Bucaspor 1928 çıkış arıyor

Son iki maçta puan kaybeden Bucaspor 1928, Belediye Derincespor deplasmanında galibiyet alarak Play-Off yarışına tutunmayı hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928 çıkış arıyor
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21 Mart 2025 15:14

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu ile golsüz berabere kaldıktan sonra geçen hafta evinde Karaman FK'ya 2-0 yenilerek Play-Off yolunda yara alan Bucaspor 1928 22 Mart Cumartesi günü Belediye Derincespor deplasmanında galibiyet arayacak.

Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda saat 14.00'te oynayacak maçta Berat Buğra Çelik düdük çalacak. Sıralamada 39 puanla Play-Off potasının 7 puan gerisinde 8'inci basamakta yer alan İzmir ekibinin çalıştırıcısı Engin Dursun sahaya mutlak galibiyet ile çıkacaklarını ve istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. 

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