Brann, Utrecht'i tek golle geçti!

UEFA Avrupa Ligi 2. Hafta maçında Brann ile Utrecht karşı karşıya geldi. Brann Stadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Norveç ekibi Brann'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Saevar Magnusson kaydetti.



Bu sonucun ardından Brann ilk galibiyetini alarak puanını 3'e çıkardı. Utrecht ise iki maçta da aldığı mağlubiyetlerin ardından puanla tanışamadı.



Brann, bir sonraki maç haftasında Glasgow Rangers'ı ağırlayacak. Utrecht ise Freiburg deplasmanına gidecek.



