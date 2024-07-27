Bornova 1877'de Hakkı Peker imzaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Bornova 1877 dış transferde Mustafa Hakkı Peker ile sözleşme imzaladı.



İzmir ekibi 24 yaşındaki sol bekle 2 yıllığına anlaştı. Altınordu'da profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu Niğde Anadolu FK, Antalya Kemerspor, Ünye 1957 Spor, Özçamdibispor ve Didim Belediyespor'da forma giydi.



Bornova 1877 ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirten Hakkı Peker, "Bornova 1877 Sportif forması altında önemli başarılara imza atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.





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