Bora Aydınlık: 'Hull City bir meydan okuma'

Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralık olarak transfer olan Bora Aydınlık, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.18 yaşındaki futbolcu,dedi.Hull City'de şu ana kadar forma giyemeyen genç oyuncu,sözlerini kullandı.Bora Aydınlık sözlerine,diye devam etti.18 yaşındaki oyuncu son olarak, "sözlerini sarf etti.