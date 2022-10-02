Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Tuzlaspor takımları karşıya karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan ve hakem Emre Kargın'ın yönettiği maç 0-0 sona erdi.



İKİ TAKIM DA FORMDA



Tempolu başlayan ancak; daha sonra temposu ciddi oranda düşen karşılaşmada alınan bu sonucun ardından Boluspor 11, Tuzlaspor ise 9 puana ulaştı. Konuk takımda Mehmet Coşkun 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Eren Şafak yönetimindeki Tuzlaspor son 4 maçta 8 puan elde etti. Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor da tıpkı rakibi gibi son 4 maçta 8 puan kazandı.



BOLU VE TUZLA'NIN FİKSTÜRÜ



Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Boluspor deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. Tuzlaspor da evinde Altınordu ile 3 puan için mücadele edecek.





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