Boluspor'un hızını Tuzlaspor kesti

Boluspor ile Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında karşılaştı. 90 dakikada takımlar skor üretemedi ve sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Boluspor'un hızını Tuzlaspor kesti
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02 Ekim 2022 17:55
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Tuzlaspor takımları karşıya karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan ve hakem Emre Kargın'ın yönettiği maç 0-0 sona erdi.

İKİ TAKIM DA FORMDA

Tempolu başlayan ancak; daha sonra temposu ciddi oranda düşen karşılaşmada alınan bu sonucun ardından Boluspor 11, Tuzlaspor ise 9 puana ulaştı. Konuk takımda Mehmet Coşkun 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Eren Şafak yönetimindeki Tuzlaspor son 4 maçta 8 puan elde etti. Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor da tıpkı rakibi gibi son 4 maçta 8 puan kazandı.

BOLU VE TUZLA'NIN FİKSTÜRÜ

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Boluspor deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. Tuzlaspor da evinde Altınordu ile 3 puan için mücadele edecek.

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