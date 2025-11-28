Bologna, evinde Salzburg'u 3 farkla geçti

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Bologna sahasında Avusturya takımı Red Bull Salzburg'u ağırladı.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Bologna'ya galibiyeti getiren golleri Jens Odgaard, Thijs Dallinga, Federico Bernardeschi ve Riccardo Orsolini kaydetti. Salzburg'un tek golü Yorbe Vertessen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Bologna 8 puana yükselirken, Salzburg 3 puanda kaldı. Avrupa Ligi'nin sonraki maçında Bologna deplasmanda İspanya temsilcisi Celta Vigo ile karşılaşacak. Salzburg ise Almanya temsilcisi Freiburg'a konuk olacak.