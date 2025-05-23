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Bogdanovic: "Şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdan Bogdanovic, Panathinaikos maçı sonrası konuştu.

calendar 23 Mayıs 2025 20:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bogdanovic: 'Şampiyon olacağız'
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EuroLeague'de Final-Four'da Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da eski yıldız Bogdan Bogdanovic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Maçtan sonra konuşan Bogdanovic, "Çok keyif aldım. Harika bir takım, harika bir atmosfer. Geçen sezon kötü bir mağlubiyet vardı ama geçen senenin intikamı alındı. Ortada büyük bir fırsat var.

Hall, McCollum, Baldwin, Tarık... Tarık harika şutlar attı, herkes o şutları atamaz. Başlangıçtan itibaren öne geçtik, Panathinaikos'un dönmesine izin vermedik. Harika bir savunma vardı. Şampiyon olacağız umarım."

"EN BÜYÜK FENER!"

Son olarak Bogdanovic, "Saras harika ve biricik bir koç. Çok ciddi enerjisi var. Oyunda neler olduğunu hep çok iyi biliyor. Ona en iyi dileklerimi diliyorum.

Errick çok tecrübeli oyuncu. Final Four'da daha önce olmadı, çünkü iyi takımlarda oynayamadı. Basketbol bir takım sporu, tek başına buralara gelemezsiniz ama çok tecrübeli bir oyuncu. Kritik şutları atabilecek bir oyuncu.

Fenerbahçe için her zaman en iyisini diliyorum. En büyük Fener."


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