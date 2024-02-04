Bodrum, Süper Lig yolunda tam yol ileri

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenip ardından deplasmanda Ümraniyespor maçını 2-1 kazanan Bodrum FK, zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etti.Kritik galibiyetle puanını 38'e çıkaran yeşil-beyazlılar 2'nci sıradaki Göztepe ve 3'üncü Kocaelispor'u 4 puan geriden takibini sürdürdü.Ümraniyespor'da hem futbol oynadığını hem de teknik adamlık yaptığını belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir,dedi.Maçın son dakikalarına özgüvenli bir şekilde girdiklerini belirten Taşdemir,dedi.Bodrum FK önümüzdeki hafta evinde önemli rakiplerinden Sakaryaspor'la karşılaşacak.