Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında Hatayspor'u konuk etti.



Karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-0 kazanmayı başardı.



Bodrum FK'de galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Celal Dumanlı, 20. dakikada Fredy penaltıdan, 30. dakikada Brazao ve 39 ile 44. dakikalarda Seferi kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, haftayı lider kapattı. Hatayspor ise galibiyetsiz bir şekilde 19. sırada konumlandı.



Ligde gelecek hafta Bodrum FK, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Hatayspor, Çorum FK'yı konuk edecek.