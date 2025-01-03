Bodrum FK: "İkinci devre çok farklı olacak"

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, oyuncuların motivasyonlarının iyi olduğunu bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK: 'İkinci devre çok farklı olacak'
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03 Ocak 2025 15:34
Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, oyuncuların motivasyonlarının iyi olduğunu bildirdi.

Yeşil-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde devam eden çalışmaları takip eden Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dönem için son kalan iki maçta gülen taraf olmak istediklerini söyledi.

İkinci devrede de çok hızlı bir yükselişle istedikleri noktaya gelmeyi hedeflediklerini anlatan Polat, "Transfer çalışmalarımız var. Ama şu anda kesin olarak bir şey belli değil. Hocamız inşallah güzel bir transfer açıklaması yapar. Oyuncularımızın motivasyonu gayet güzel. Takım, arada çok iyi hazırlandı. Şu anda toparlanmış durumdalar. İkinci devrede daha farklı bir takım görebilirsiniz." diye konuştu.

 
 
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