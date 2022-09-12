Boca Juniors, River Plate'i evinde tek golle yendi

Arjantin Ligi'nin 18. haftasında Boca Juniors, sahasında ezeli rakibi River Plate'i ağırladı.



La Bombonera'da oynanan karşılaşmayı Boca Juniors, ikinci yarıda bulduğu golle kzanarak üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarıya River Plate oyuncu değişiklikleriyle başladı. Topa daha çok sahip olan ancak aradığı pozisyon zenginliğini bulamayan River Plate, kalesinde golü gördü. 65. dakikada Benedetto'nun golüyle Boca Juniors öne geçmeyi başardı. 90+7'de Marcos Rojo kırmızı kart gördü ve mücadele 1-0 Boca üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonuçla Boca Juniors, 32 puana yükseldi, River Plate ise 29 puanda kaldı.





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