Beşiktaş'ta tüm gözler Burak Yılmaz'da

Beşiktaş'ın gol yollarındaki en önemli silahlarının başında gelen Burak Yılmaz, son dönemde oldukça formdaydı.
Ligde üst üste Göztepe, Rizespor ve Gaziantep karşılaşmalarında rakip fileleri birer kez havalandırdıktan sonra Başakşehir karşısında fırsatlardan yararlanamayan Burak, Trabzonspor maçını dört gözle beklemeye başladı.
Eski takımına karşı sahne alacak olan 34 yaşındaki forvetin hedefi; gollerini yeniden atarak takımını şampiyonluk havasına yeniden sokmak olacak.
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Ligde üst üste Göztepe, Rizespor ve Gaziantep karşılaşmalarında rakip fileleri birer kez havalandırdıktan sonra Başakşehir karşısında fırsatlardan yararlanamayan Burak, Trabzonspor maçını dört gözle beklemeye başladı.
Eski takımına karşı sahne alacak olan 34 yaşındaki forvetin hedefi; gollerini yeniden atarak takımını şampiyonluk havasına yeniden sokmak olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın