Beşiktaş'ta tüm gözler Burak Yılmaz'da

Başakşehir maçında yakaladığı fırsatlardan faydalanamayan Burak Yılmaz, eski takımı Trabzonspor'a karşı Beşiktaş en büyük kozu olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta tüm gözler Burak Yılmaz'da
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21 Şubat 2020 10:41
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Beşiktaş'ın gol yollarındaki en önemli silahlarının başında gelen Burak Yılmaz, son dönemde oldukça formdaydı.

Ligde üst üste Göztepe, Rizespor ve Gaziantep karşılaşmalarında rakip fileleri birer kez havalandırdıktan sonra Başakşehir karşısında fırsatlardan yararlanamayan Burak, Trabzonspor maçını dört gözle beklemeye başladı.

Eski takımına karşı sahne alacak olan 34 yaşındaki forvetin hedefi; gollerini yeniden atarak takımını şampiyonluk havasına yeniden sokmak olacak.

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