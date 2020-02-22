Yeniden doğuş

Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası şampiyonluk umutlarını bir hayli körelten Beşiktaş, Trabzonspor karşısında "ya tamam ya devam" sınavını verecek.Bu hafta oynanacak maçlardan çıkacak sonuçların zirveyi yeni bir şekle sokabileceğini düşünen Teknik Direktör Sergen Yalçın hafta boyunca gecesini gündüzüne kattı, rakibini en ince ayrıntısına kadar masaya yatırdı.Taktik provalarda tüm yoğunluğunu hücum bölgesine veren siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı, Trabzonspor karşısında pozisyon bulabileceklerini ancak kazanmak için Sörloth tehlikesini ortadan kaldırmaları gerektiğini oyuncularına anlattı. Norveçli golcüye giden pas yollarını kesmek için her türlü planı hazırlayan başarılı hoca, tüm riskleri en aza indirmeye çalışacak.Takımla dün bir toplantı yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Eğer yeniden varolmak istiyorsanız bu maçı bir final olarak değerlendirin. Bir kere kafanızdan beraberlik silin. Aklınızdan bile geçirmeyin. Geçtiğimiz hafta pek de haketmediğimiz bir yenilgi aldık. Oradaki hataları gördük, neleri yapmamız gerektiğini sanırım anladık. Elinizdeki bu son fırsatı iyi kullanacağızdan şüphem yok. Üç puanı alırsak göreceksiniz bu yarışın sonuna kadar içinde kalacağız. Yeter ki kendinize inanın" ifadelerini kullandı.Toplantı sonrası Trabzonspor maçının teknik analizine geçen Yalçın, bordo - mavili takımın savunmasındaki zayıf noktaları oyuncularına ezberletti. Siyah - beyazlı ekibin hocasının tek korkusunun kaleci Uğurcan olduğu, hatta forvet oyuncularına başarılı file bekçisinin eksiklerini görüntülerle gösterdiği öğrenildi.Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda yenilmedi.Bu 3 takımla yeni stadında 10 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlik aldı. Rakiplerine söz konusu maçlarda 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü.Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta üçer kez konuk eden siyah-beyazlılar, birer galibiyet ve ikişer beraberlik aldı. Galatasaray ile evinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3 defa üstünlük sağlarken, bir karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.