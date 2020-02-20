Adem Ljajic yokları oynuyor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi büyüyor… Geçen sezon 1 milyon 250 bin Euro'ya kiralanan ardından da 6.5 milyon Euro'ya bonservisi alınan Sırp oyuncu adeta kayıplara karıştı.Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'ın haberine göre, Geçen hafta 69. dakikada oyuna dahil olduğu Başakşehir maçında dökülen 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesi yüksek ateş ve bademcik enfeksiyonu nedeniyle antrenmanlara çıkamıyor.Hastalığı sebebiyle serum tedavisi gören ve bu hafta takımla çalışamayan Adem Ljajic'in Trabzonspor maçının kadrosunda olup olmayacağı yarın netleşecek.Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın iyileşmesi durumunda bile Sırp futbolcuyu ilk 11'de oynatması beklenmiyor. Sergen Yalçın'ın Ljajic yerine Boateng'i kullanması bekleniyor. Özel hayatına dikkat etmediği iddia edilen ve bu sezon 25 maçta 4 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koyan Ljajic'in sezon sonu gönderilmesi de gündemde.