Beşiktaş'ta Karius'a 'rahat ol' mesajı

"MAÇA ODAKLAN, RAHAT OL"

Beşiktaş'ta bu sezon da geçen sezon olduğu gibi sık sık eleştirilere maruz kalan Loris Karius'a, ayrı bir ilgi gösteriliyor.Sadece teknik ekip değil, takım arkadaşlarının da Karius'la özel olarak görüştükleri ve "" diyerek, tam destek verdikleri öğrenildi.