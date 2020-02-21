Beşiktaş'ta Karius'a 'rahat ol' mesajı

Beşiktaş'ın sık sık eleştirilen isimlerden Loris Karius'a teknik ekip ve takım arkadaşlarından büyük destek geldi.

Haber; Star, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Karius'a 'rahat ol' mesajı
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21 Şubat 2020 10:36
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Beşiktaş'ta bu sezon da geçen sezon olduğu gibi sık sık eleştirilere maruz kalan Loris Karius'a, ayrı bir ilgi gösteriliyor.

"MAÇA ODAKLAN, RAHAT OL"

Sadece teknik ekip değil, takım arkadaşlarının da Karius'la özel olarak görüştükleri ve "Senin ne kadar iyi bir kaleci olduğunu hepimiz biliyoruz. Eleştirilere kulağını kapa. Sadece maça odaklan ve rahat ol" diyerek, tam destek verdikleri öğrenildi.

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