Sergen Yalçın: '2 maç alırsak havaya gireriz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik maçlar öncesi oyuncularıyla bir motivasyon toplantısı yaptı.Trabzon ve Alanya karşılaşmasının zirve yarışı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Güçlü rakiplerle oynuyoruz. Başakşehir maçı geride kaldı. İyi oynadık ancak şanssız bir mağlubiyet aldık. Zirvenin uzağında kalmış gibi görülebiliriz ancak durum öyle değil. Trabzon ve Alanya maçlarını kazanmamız durumunda şampiyonluk yolundaki rakiplerimizle aramızda çok fazla fark kalmaz. Seri galibiyetler bizi zirve ortağı yapar" ifadelerini kullandı.Başakşehir karşısında oynanan futboldan memnun olduğunu dile getiren Yalçın, "Oyundan memnunum ancak gol yollarında bitirici hamleyi yapamadık. Topu rakip ceza sahasına taşımakta problem yaşamıyoruz. Ama kaleye sokamıyoruz. Trabzon ve Alanyaspor maçlarında alacağımız iyi sonuçlar, kendimize güven konusunda da bizi ileriye taşıyacaktır" diyerek oyuncularını motive etti.Fotomaç Gazetesi'nde yer alan ahbere göre ise; Sergen Yalçın, Başakşehir yenilgisi sonrasında futbolcularla toplantı yaptı. Cumartesi günü yapılan rejenerasyon antrenmanı öncesinde oyuncularıyla görüşen Yalçın, fikstüre dikkat çekerek, "Zorlu rakiplerle oynuyoruz. Başakşehir maçı geride kaldı. İyi oynadık ancak şanssız bir mağlubiyet aldık. Zirvenin uzağında kalmış gibi görülebiliriz ancak durum öyle değil" dedi ve şöyle devam etti:"Ben tüm büyük takımlarda görev yaptım. İyi biliyorum ki, büyük maçlar büyük düşünerek kazanıyor. Trabzonspor güçlü bir rakip biz de büyük takımız, unutmayın. Ç.Rize ve Antep maçlarını kazandık, Başakşehir'e şanssız bir şekilde kaybettik. Şimdi sırada zorlu bir derbi maçımız var. Rakibimiz 6 maçlık bir seri yakaladı. Şimdi sıra bizde. Trabzonsporu evimizde mağlup ettikten sonra Alanyaspor ve A.Gücü engellerini de kayıpsız geçerek G.Saray'la karşılaşacağız. Henüz hiçbir şey bitmedi."Son oynanan Başakşehir maçında ortaya konan oynanan futboldan memnun olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Ancak gol yollarında bitirici hamleyi yapamadık. Topu rakip sahaya ve rakip ceza sahasına taşımakta problem yaşamıyoruz. Topu kaleye sokma konusunda biraz daha etkili olmamız gerekiyor. Sonuçta puanları, rakibinden fazla gol atana veriyor. Alacağımız seri galibiyetler bizi zirve ortağı yapar. Bu fırsatı kaçırmamalıyız" diye konuştu.