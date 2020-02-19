Beşiktaş'ta Pedro Rebocho sürprizi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Trabzonspor maçında Sergen Yalçın'ın sol bek tercihi Rebocho olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Pedro Rebocho sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2020 12:44
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın 1-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasında son toplarda yapılan hatalar ve skor üretilememesinden dolayı N'Koudou ile Diaby'yi kulübeye çekerek yerlerine sol kanatta Caner Erkin'e, sağ kanatta ise Jeremain Lens'e görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Bu durumda sol bekte ise sözleşmesindeki opsiyon maddesi nedeniyle son dönemde oynatılmayan Pedro Rebocho yer alacak. Gökhan Gönül de bir haftalık ara sonrası takıma geri dönenecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için