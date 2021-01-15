Beşiktaş'ta Cyle Larin tarihe geçti

Cyle Larin göz kamaştırıyor. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki forveti, yaşadığı bütün zorluklara rağmen pes etmeyerek önce takımda kalmayı; sonra da takımın en golcü ismi olmayı başardı. Son olarak Ç. Rizespor maçında oyuna sonradan girip turu getiren golü atan Kanadalı oyuncu sezon başında gönderilecekler listesinin başında olmasına rağmen bu noktaya gelene kadar birçok oyuncuyu yıldıracak engelleri aştı.



Gözden çıkarılmıştı

N'Koudou sakatlanınca tünelin ucunda bir ışık göründü Kanadalı için. Sol kanatta 'mecburi' olarak oynatılmasına aldırış etmeden kendini göstermek için çırpındı ve golleri sıralamaya başladı. Geçici bir parlama yaşadığı zannediliyordu ama Larin gollere devam etti. N'Koudou sakatlıktan döndüğü için yedeğe alındı ama Larin yine küsmedi ve kulübeden girip golünü attı. Santrfor olmasına rağmen orijinal kanat N'Koudou'yu yedek bıraktı.



Tarihe geçti

Larin şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 44 maça çıktı ve toplamda 22 defa fileleri havalandırarak 112 dakikada bir gol atmış oldu. Kanadalı yıldızın bu ortalaması aynı zamanda Beşiktaş tarihindeki en iyi istatistik. Larin'e en yakın isim 119 dakikada bir gol atan Mario Gomez ve 120 dakikayla Cenk Tosun.



