Beşiktaş'ta Cyle Larin tarihe geçti

Kiralandı yılmadı, gönderilmek istendi pes etmedi, sol kanat oynadı bombaladı, yedeğe alındı küsmedi, sonradan girdi yine attı. O, Beşiktaş'ın en golcüsü.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Cyle Larin tarihe geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2021 12:40
Cyle Larin göz kamaştırıyor. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki forveti, yaşadığı bütün zorluklara rağmen pes etmeyerek önce takımda kalmayı; sonra da takımın en golcü ismi olmayı başardı. Son olarak Ç. Rizespor maçında oyuna sonradan girip turu getiren golü atan Kanadalı oyuncu sezon başında gönderilecekler listesinin başında olmasına rağmen bu noktaya gelene kadar birçok oyuncuyu yıldıracak engelleri aştı.

Gözden çıkarılmıştı
N'Koudou sakatlanınca tünelin ucunda bir ışık göründü Kanadalı için. Sol kanatta 'mecburi' olarak oynatılmasına aldırış etmeden kendini göstermek için çırpındı ve golleri sıralamaya başladı. Geçici bir parlama yaşadığı zannediliyordu ama Larin gollere devam etti. N'Koudou sakatlıktan döndüğü için yedeğe alındı ama Larin yine küsmedi ve kulübeden girip golünü attı. Santrfor olmasına rağmen orijinal kanat N'Koudou'yu yedek bıraktı.

Tarihe geçti
Larin şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 44 maça çıktı ve toplamda 22 defa fileleri havalandırarak 112 dakikada bir gol atmış oldu. Kanadalı yıldızın bu ortalaması aynı zamanda Beşiktaş tarihindeki en iyi istatistik. Larin'e en yakın isim 119 dakikada bir gol atan Mario Gomez ve 120 dakikayla Cenk Tosun.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için