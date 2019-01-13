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Beşiktaş'ta Choupo-Moting ve Bereszynski yanıtı

Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Choupo-Moting ve Bereszynski yanıtı
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13 Ocak 2019 18:16
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Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu transfer gündemlerindeki Choupo-Moting ve Bartosz Bereszynski konusuna değindi.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ HERKES İSTER

Choupo-Moting'in Beşiktaş'a gelmeyi istediği konusundaki iddialar sorulurken, "Choupo-Moting de istiyordur, Beşiktaş'a gelmeyi herkes ister. Ama dediğim gibi önce satılacak oyunculara bakıyoruz. Hedef rakamı tutturduktan sonra bakacağız. Belki daha da yıldız bir isim gelecek" açıklamasını yaptı

BEREZINSKY GÜNDEMDE

Sampdoria'nın sağ beki Bartosz Bereszynski için Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sözleri şöyle oldu;

"Berezinsky ile ilgileniyoruz ama şartlar önemli. Şu an satmak üzerine yoğunlaştık, ondan sonra bakacağız"



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