BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ HERKES İSTER

BEREZINSKY GÜNDEMDE

Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulunduŞafak Mahmutyazıcıoğlu transfer gündemlerindeki Choupo-Moting ve Bartosz Bereszynski konusuna değindi.Choupo-Moting'in Beşiktaş'a gelmeyi istediği konusundaki iddialar sorulurken, "Choupo-Moting de istiyordur, Beşiktaş'a gelmeyi herkes ister. Ama dediğim gibi önce satılacak oyunculara bakıyoruz. Hedef rakamı tutturduktan sonra bakacağız. Belki daha da yıldız bir isim gelecek" açıklamasını yaptıSampdoria'nın sağ beki Bartosz Bereszynski için Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sözleri şöyle oldu;"Berezinsky ile ilgileniyoruz ama şartlar önemli. Şu an satmak üzerine yoğunlaştık, ondan sonra bakacağız"