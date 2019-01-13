Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu transfer gündemlerindeki Choupo-Moting ve Bartosz Bereszynski konusuna değindi.
BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ HERKES İSTER
Choupo-Moting'in Beşiktaş'a gelmeyi istediği konusundaki iddialar sorulurken, "Choupo-Moting de istiyordur, Beşiktaş'a gelmeyi herkes ister. Ama dediğim gibi önce satılacak oyunculara bakıyoruz. Hedef rakamı tutturduktan sonra bakacağız. Belki daha da yıldız bir isim gelecek" açıklamasını yaptı
BEREZINSKY GÜNDEMDE
Sampdoria'nın sağ beki Bartosz Bereszynski için Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sözleri şöyle oldu;
"Berezinsky ile ilgileniyoruz ama şartlar önemli. Şu an satmak üzerine yoğunlaştık, ondan sonra bakacağız"
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu transfer gündemlerindeki Choupo-Moting ve Bartosz Bereszynski konusuna değindi.
BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ HERKES İSTER
Choupo-Moting'in Beşiktaş'a gelmeyi istediği konusundaki iddialar sorulurken, "Choupo-Moting de istiyordur, Beşiktaş'a gelmeyi herkes ister. Ama dediğim gibi önce satılacak oyunculara bakıyoruz. Hedef rakamı tutturduktan sonra bakacağız. Belki daha da yıldız bir isim gelecek" açıklamasını yaptı
BEREZINSKY GÜNDEMDE
Sampdoria'nın sağ beki Bartosz Bereszynski için Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sözleri şöyle oldu;
"Berezinsky ile ilgileniyoruz ama şartlar önemli. Şu an satmak üzerine yoğunlaştık, ondan sonra bakacağız"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın