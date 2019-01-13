"KALECİYE İHTİYAÇ YOK"

Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulunduŞenol Güneş'in basın toplantısında, "Fabri'nin mutsuz olduğunu ben de duydum. İyi bir karakter. Giderken üzüldüm, gelirse de sevinirim. Başkanın takdirine bırakıyorum. Başkanımız büyük başkan, o ne derse o olur. Ben bile kulüpten randevu alıyorum şu ara, o yüzden kesin bir şey söyleyemem" sözlerini kullandığı İspanyol file bekçisi için konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Karius'tan memnun olduklarını kaydetti. İşte o açıklama..."Hangi teknik direktör Fabri gibi bir oyuncuyu istemez ki? Ama şu anda bizim kaleciye ihtiyacımız yok, gelme gibi bir talebi de yok. Karius şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi, bizde daha da iyi performanslara imza atacak."