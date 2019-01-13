Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu
Şenol Güneş'in basın toplantısında, "Fabri'nin mutsuz olduğunu ben de duydum. İyi bir karakter. Giderken üzüldüm, gelirse de sevinirim. Başkanın takdirine bırakıyorum. Başkanımız büyük başkan, o ne derse o olur. Ben bile kulüpten randevu alıyorum şu ara, o yüzden kesin bir şey söyleyemem" sözlerini kullandığı İspanyol file bekçisi için konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Karius'tan memnun olduklarını kaydetti. İşte o açıklama...
"KALECİYE İHTİYAÇ YOK"
"Hangi teknik direktör Fabri gibi bir oyuncuyu istemez ki? Ama şu anda bizim kaleciye ihtiyacımız yok, gelme gibi bir talebi de yok. Karius şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi, bizde daha da iyi performanslara imza atacak."
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Şenol Güneş'in basın toplantısında, "Fabri'nin mutsuz olduğunu ben de duydum. İyi bir karakter. Giderken üzüldüm, gelirse de sevinirim. Başkanın takdirine bırakıyorum. Başkanımız büyük başkan, o ne derse o olur. Ben bile kulüpten randevu alıyorum şu ara, o yüzden kesin bir şey söyleyemem" sözlerini kullandığı İspanyol file bekçisi için konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Karius'tan memnun olduklarını kaydetti. İşte o açıklama...
"KALECİYE İHTİYAÇ YOK"
"Hangi teknik direktör Fabri gibi bir oyuncuyu istemez ki? Ama şu anda bizim kaleciye ihtiyacımız yok, gelme gibi bir talebi de yok. Karius şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi, bizde daha da iyi performanslara imza atacak."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın