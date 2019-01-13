Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu
Transfer hakkında mesajlar veren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, basında çıkan Arda Turan konusuna da değindi.
Arda için girişimleri olmadığı söyleyen idareci, "Arda Turan hiç gündemimizde olmadı" sözleriyle iddiaları yalanladı
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Transfer hakkında mesajlar veren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, basında çıkan Arda Turan konusuna da değindi.
Arda için girişimleri olmadığı söyleyen idareci, "Arda Turan hiç gündemimizde olmadı" sözleriyle iddiaları yalanladı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın