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Beşiktaş'ta Arda Turan cevabı

Beşiktaş transfer komitesi üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Arda Turan iddiaları hakkında konuştu..

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Arda Turan cevabı
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13 Ocak 2019 18:11
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Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu

Transfer hakkında mesajlar veren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, basında çıkan Arda Turan konusuna da değindi.

Arda için girişimleri olmadığı söyleyen idareci, "Arda Turan hiç gündemimizde olmadı" sözleriyle iddiaları yalanladı

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