Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu
Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan Çınar'ın geri döneceğini söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu şöyle konuştu;
"Babel'in yerine transfer gündemimizde yok. O bölgede oynayan Quaresma ve Lens var. Orkan Çınar da geliyor. Dolayısıyla gündemimizde bu mevki için bir transfer yok"
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Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan Çınar'ın geri döneceğini söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu şöyle konuştu;
"Babel'in yerine transfer gündemimizde yok. O bölgede oynayan Quaresma ve Lens var. Orkan Çınar da geliyor. Dolayısıyla gündemimizde bu mevki için bir transfer yok"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın