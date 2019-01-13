  •  
    Orkan geri mi dönecek? Beşiktaş'tan açıklama!..
  •  
    Transferde geri sayım; HER AN açıklanabilir!..
  •  
    Fenerbahçe'nin teklifine Skrtel'den FLAŞ bir yanıt
  •  
    'Galatasaray isterse, hemen transfer olurum'
  •  
    Başkan telefonla aradı, Adebayor'a talip oldu...

Beşiktaş'ta Orkan Çınar geri dönüyor

Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı Orkan Çınar takıma geri dönüyor...

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Orkan Çınar geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2019 18:06
İlgili Haberler
Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu

Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan Çınar'ın geri döneceğini söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu şöyle konuştu;

"Babel'in yerine transfer gündemimizde yok. O bölgede oynayan Quaresma ve Lens var. Orkan Çınar da geliyor. Dolayısıyla gündemimizde bu mevki için bir transfer yok"

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için