Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulunduAdana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan Çınar'ın geri döneceğini söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu şöyle konuştu;"Babel'in yerine transfer gündemimizde yok. O bölgede oynayan Quaresma ve Lens var. Orkan Çınar da geliyor. Dolayısıyla gündemimizde bu mevki için bir transfer yok"