AJDIN HASIC AÇIKLAMASI

Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulunduDinamo Zagreb'in ikinci takımında forma giyen Bosnalı genç futbolcu Ajdin Hasic konusuna değinen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, oyuncuyu istediklerini ancak hukuki sürecin olduğunu kaydetti. İşte o sözler..."Hasic dünya kulüplerinin ilgilendiği bir oyuncu, şu anda yaşı kuçük ve bir takıma tescilli durumda. Eğer sözleşme seviyesine gelebilirsek, tabii ki isteriz. Kulübe ciddi para kazandırabilir. Hukuki bir süreci var."