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Beşiktaş'ta Ajdin Hasic gerçeği açıklandı

Beşiktaş'ta transfer komitesi üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ajdin Hasic transferi konusunda konuştu...

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Ajdin Hasic gerçeği açıklandı
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13 Ocak 2019 18:16
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Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu

Dinamo Zagreb'in ikinci takımında forma giyen Bosnalı genç futbolcu Ajdin Hasic konusuna değinen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, oyuncuyu istediklerini ancak hukuki sürecin olduğunu kaydetti. İşte o sözler...

AJDIN HASIC AÇIKLAMASI

"Hasic dünya kulüplerinin ilgilendiği bir oyuncu, şu anda yaşı kuçük ve bir takıma tescilli durumda. Eğer sözleşme seviyesine gelebilirsek, tabii ki isteriz. Kulübe ciddi para kazandırabilir. Hukuki bir süreci var."

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