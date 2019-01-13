Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu
Dinamo Zagreb'in ikinci takımında forma giyen Bosnalı genç futbolcu Ajdin Hasic konusuna değinen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, oyuncuyu istediklerini ancak hukuki sürecin olduğunu kaydetti. İşte o sözler...
AJDIN HASIC AÇIKLAMASI
"Hasic dünya kulüplerinin ilgilendiği bir oyuncu, şu anda yaşı kuçük ve bir takıma tescilli durumda. Eğer sözleşme seviyesine gelebilirsek, tabii ki isteriz. Kulübe ciddi para kazandırabilir. Hukuki bir süreci var."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Dinamo Zagreb'in ikinci takımında forma giyen Bosnalı genç futbolcu Ajdin Hasic konusuna değinen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, oyuncuyu istediklerini ancak hukuki sürecin olduğunu kaydetti. İşte o sözler...
AJDIN HASIC AÇIKLAMASI
"Hasic dünya kulüplerinin ilgilendiği bir oyuncu, şu anda yaşı kuçük ve bir takıma tescilli durumda. Eğer sözleşme seviyesine gelebilirsek, tabii ki isteriz. Kulübe ciddi para kazandırabilir. Hukuki bir süreci var."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın