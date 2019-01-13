Orkun Kökçü, Beşiktaş'a mı geliyor?

Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu
Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için girişimleri olduğunu itiraf eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Orkun Kökçü'nün kulübüyle yaptığımız bir anlaşma yok ama ilgilendiğimiz bir oyuncu. Alıp, güçlendirip, satmak bizim gelenek haline getirmek istediğimiz bir şey." açıklamasını yaptı
Siyah Beyazlılar'ıngündemindeki futbolcunun babası Halis Kökçü, "Biz ailece Beşiktaşlıyız. Orkun da çocukluktan bu yana Beşiktaşlı ama sonuçta profesyonel bir futbolcu. Görüşmelerimiz oldu. Orkun için sunulacak proje önemli" sözlerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için girişimleri olduğunu itiraf eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Orkun Kökçü'nün kulübüyle yaptığımız bir anlaşma yok ama ilgilendiğimiz bir oyuncu. Alıp, güçlendirip, satmak bizim gelenek haline getirmek istediğimiz bir şey." açıklamasını yaptı
Siyah Beyazlılar'ıngündemindeki futbolcunun babası Halis Kökçü, "Biz ailece Beşiktaşlıyız. Orkun da çocukluktan bu yana Beşiktaşlı ama sonuçta profesyonel bir futbolcu. Görüşmelerimiz oldu. Orkun için sunulacak proje önemli" sözlerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın