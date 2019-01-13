Orkun Kökçü, Beşiktaş'a mı geliyor?

Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulunduFeyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için girişimleri olduğunu itiraf eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Orkun Kökçü'nün kulübüyle yaptığımız bir anlaşma yok ama ilgilendiğimiz bir oyuncu. Alıp, güçlendirip, satmak bizim gelenek haline getirmek istediğimiz bir şey." açıklamasını yaptıSiyah Beyazlılar'ıngündemindeki futbolcunun babası Halis Kökçü, "Biz ailece Beşiktaşlıyız. Orkun da çocukluktan bu yana Beşiktaşlı ama sonuçta profesyonel bir futbolcu. Görüşmelerimiz oldu. Orkun için sunulacak proje önemli" sözlerini kullanmıştı.