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Beşiktaş'ın Genk maçına Alman hakem!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Belçika temsilcisi Genk ile yapacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Genk maçına Alman hakem!
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05 Kasım 2018 15:06
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Belçika temsilcisi Genk ile 8 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler görev yapacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Genk ile Beşiktaş arasında Belçika'da oynanacak karşılaşmayı Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ile Jan Seidel gerçekleştirecek.

Christian Gittelmann'nın dördüncü hakem olacağı mücadelede, Patrick Ittrich ve Harm Osmers ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. 

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