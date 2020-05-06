Beşiktaş'ın fikstürü, kalan maçları, puan durumu

Süper Lig'de kalan 8 haftaya 44 puanla başlayacak Beşiktaş, birbirinden önemli maçlara çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ın fikstürü, kalan maçları, puan durumu
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06 Mayıs 2020 15:42
Süper Lig 12 Haziran'da yeniden başlayacak. Sergen Yalçın ile yoluna devam eden Beşiktaş, kalan 8 haftaya 44 puanla girecek.

53'er puanla ligde zirvede yer alan Trabzonspor ve Başakşehir'in 11 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılabilmek adına ligin kalan 8 haftasında elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş

SÜPER LİG PUAN DURUMU



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