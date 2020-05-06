Süper Lig 12 Haziran'da yeniden başlayacak. Sergen Yalçın ile yoluna devam eden Beşiktaş, kalan 8 haftaya 44 puanla girecek.
53'er puanla ligde zirvede yer alan Trabzonspor ve Başakşehir'in 11 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılabilmek adına ligin kalan 8 haftasında elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
53'er puanla ligde zirvede yer alan Trabzonspor ve Başakşehir'in 11 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılabilmek adına ligin kalan 8 haftasında elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın