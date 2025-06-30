29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
4-0
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
2-4
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
0-0
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
0-1
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
1-1
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
1-2
29 Haziran
Molde-KFUM
2-3
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
0-2
29 Haziran
Lyn-Aasane
2-1
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Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
2-0
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
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29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
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Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
1-0
30 Haziran
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JIPPO-KaePa
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29 Haziran
Athletic Club-Remo
1-2
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
1-1
30 Haziran
Chapecoense-Goias
1-2
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
2-2
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
2-0
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
3-0
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Degerfors-Brommapojkarna
0-3
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Haecken-GAIS
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29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
0-0
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
4-1
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

Beşiktaş, yeni "Atiba"sını arıyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, takımın eski oyuncularından Atiba Hutchinson profilinde bir oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor.

calendar 30 Haziran 2025 08:24
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, yeni 'Atiba'sını arıyor!
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Beşiktaş'ta performansı ve hırsı ile büyük izler bırakan ve camianın aşırı sevgisini kazanan Atiba Hutchinson'un yerine bir türlü oyuncu bulunamıyor.

Onana, Al Musrati, Ricardo, Ndour, Amir, Amartey, Gökhan İnler, Chamberlain ve Mário gibi isimler takıma dahil edildi. Ancak bu oyuncuların hiçbiri Atiba'nın ortaya koyduğu istikrarı ve liderliği sahaya yansıtamadı.

Bu tablo üzerine Beşiktaş yönetimi aynı stilde bir futbolcu arıyor.


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