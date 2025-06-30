Beşiktaş'ta performansı ve hırsı ile büyük izler bırakan ve camianın aşırı sevgisini kazanan Atiba Hutchinson'un yerine bir türlü oyuncu bulunamıyor.
Onana, Al Musrati, Ricardo, Ndour, Amir, Amartey, Gökhan İnler, Chamberlain ve Mário gibi isimler takıma dahil edildi. Ancak bu oyuncuların hiçbiri Atiba'nın ortaya koyduğu istikrarı ve liderliği sahaya yansıtamadı.
Bu tablo üzerine Beşiktaş yönetimi aynı stilde bir futbolcu arıyor.
Onana, Al Musrati, Ricardo, Ndour, Amir, Amartey, Gökhan İnler, Chamberlain ve Mário gibi isimler takıma dahil edildi. Ancak bu oyuncuların hiçbiri Atiba'nın ortaya koyduğu istikrarı ve liderliği sahaya yansıtamadı.
Bu tablo üzerine Beşiktaş yönetimi aynı stilde bir futbolcu arıyor.
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