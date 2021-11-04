UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında Beşiktaş'ın U19 Takımı, deplasmanda Sporting'in U19 Takımı ile karşı karşıya geldi.
Mücadele, Beşiktaş U-19'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Koray Yağcı ve 21. dakikada Azad Demir kaydetti. Sporting U-19'un tek sayısı ise 56. dakikada kendi kalesine Badra Cisse'den geldi.
Mücadele, Beşiktaş U-19'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Koray Yağcı ve 21. dakikada Azad Demir kaydetti. Sporting U-19'un tek sayısı ise 56. dakikada kendi kalesine Badra Cisse'den geldi.