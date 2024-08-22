Kongolu futbolcunun Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.



Beşiktaş Kulübü, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.✈️🇸🇦 pic.twitter.com/DefPxKT38P



— Sporx (@sporx) August 22, 2024

forması giyen, Suudi Arabistan ekiplerindenile anlaştı.Siyah Beyazlı kulüp,Suudi Arabistan temsilcisi, Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ödeyecek.24 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş forması altında 80 maça çıktı, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.