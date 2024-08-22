Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Kholood ile anlaştı.
Siyah Beyazlı kulüp, Kongolu futbolcunun Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
24 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş forması altında 80 maça çıktı, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.
Siyah Beyazlı kulüp, Kongolu futbolcunun Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.
Suudi Arabistan temsilcisi, Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ödeyecek.
Beşiktaş Kulübü, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.✈️🇸🇦 pic.twitter.com/DefPxKT38P
— Sporx (@sporx) August 22, 2024
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
24 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş forması altında 80 maça çıktı, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.