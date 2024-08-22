Beşiktaş, transferi TFF'ye bildirdi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, transferi TFF'ye bildirdi
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22 Ağustos 2024 15:00
Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Kholood ile anlaştı.

Siyah Beyazlı kulüp, Kongolu futbolcunun Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.


Suudi Arabistan temsilcisi, Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

24 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş forması altında 80 maça çıktı, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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