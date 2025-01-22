Beşiktaş'tan UEFA ve Bilbao heyetine dostluk yemeği

Beşiktaş Kulübü, Athletic Bilbao maçı öncesi UEFA Delegesi Loukas Siotropos ile Bilbao Başkanı Jon Uriarte ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, Asbaşkanımız Kaan Kasacı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül, Tüpraş Stadyumu'nda bulunan White Pepper Restoran'da UEFA Delegesi Loukas Siotropos ile Athletic Club Başkanı Jon Uriarte ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Başkanımız Serdal Adalı, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak UEFA Delegesi Loukas Siotropos ile Athletic Club Başkanı Jon Uriarte'ye isimleri yazılı Beşiktaş forması hediye etti." ifadeleri kullanıldı.
Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, Asbaşkanımız Kaan Kasacı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül, Tüpraş Stadyumu'nda bulunan White Pepper Restoran'da UEFA Delegesi Loukas Siotropos ile Athletic Club Başkanı Jon Uriarte ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Başkanımız Serdal Adalı, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak UEFA Delegesi Loukas Siotropos ile Athletic Club Başkanı Jon Uriarte'ye isimleri yazılı Beşiktaş forması hediye etti." ifadeleri kullanıldı.