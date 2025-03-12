Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Gaziantep FK, 2-1'lik skorla kazandı.
Süper Lig'de 27. haftanın seyirci sayıları açıklanırken en fazla taraftara ev sahipliği yapan maç Beşiktaş- Gaziantep FK mücadelesi oldu.
TAM 22 BİN 942 TARAFTAR
Karşılaşmayı 22 bin 942 taraftar takip ederken, ikinci sırayı ise 11 bin 752 kişinin takip ettiği Trabzonspor-Hatay maçı aldı.
Beşiktaş'tan seyirci rekoru
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı, 22.942 seyirciyle Süper Lig'in 27. haftasında en fazla taraftar çeken karşılaşma oldu.
12 Mart 2025 08:19
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk etti.
Beşiktaş
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