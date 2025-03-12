Beşiktaş'tan seyirci rekoru

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk etti.



Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Gaziantep FK, 2-1'lik skorla kazandı.



Süper Lig'de 27. haftanın seyirci sayıları açıklanırken en fazla taraftara ev sahipliği yapan maç Beşiktaş- Gaziantep FK mücadelesi oldu.



TAM 22 BİN 942 TARAFTAR



Karşılaşmayı 22 bin 942 taraftar takip ederken, ikinci sırayı ise 11 bin 752 kişinin takip ettiği Trabzonspor-Hatay maçı aldı.



