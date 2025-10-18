Beşiktaş'tan Mert Günok'a destek!

Beşiktaş'ta sezon başından beri eleştirilen Mert Günok'a teknik heyetten tam destek geldi.
Milli kaleciye güvenen teknik heyet, savunma kurgusunun yeni yeni oturduğunu vurgularken, milli aranın ardından hem takım savunmasının hem de kaleci performansının yükseleceğine inanıyor.
Tecrübeli eldiven de performansını daha da artıracağını belirtti.
BU SEZON NE YAPTI?
Siyah-beyazlı kulübün kalesini bu sezon 12 maçta koruyan 36 yaşındaki eldiven, kalesinde 19 gol görürken, 1 maçta kalesini gole kapadı.
